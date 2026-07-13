Зарубежные СМИ: Как связаны новые санкции против РФ и смерть сенатора Грэма?

В американском Конгрессе предложили ужесточить санкции против России «в память о Линдси Грэме». Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии, скончался 11 июля на 72-м году жизни. Предварительная причина — атеросклероз и разрыв аорты, пишет The Washington Post. Соавтор законопроекта о сокрушительных санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, призвал Конгресс принять документ как можно скорее, отметив, что это будет «достойной данью памяти». Вторичные санкции могут коснуться стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и другую продукцию. Мировые СМИ пишут, что смерть Грэма оставила ключевых союзников США, в том числе Украину, без одного из самых эффективных посредников в общении с Белым домом. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Veronica G. Cardenas / File Photo / Reuters Фото: Veronica G. Cardenas / File Photo / Reuters

«Я не могу умереть сейчас, мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — так пошутил Линдси Грэм незадолго до своей смерти. Как пишет Financial Times, 10 июля сенатор был в Киеве, где заручался поддержкой законопроекта, который предусматривает ужесточение американских санкций против Москвы. В тот же день Грэм вместе с коллегами объявил, что администрация Дональда Трампа согласилась продвигать обновленную версию документа. Он планировал официально представить законопроект в Сенате и запустить его рассмотрение после возвращения в Вашингтон. Однако сделать этого не успел.

71-летний сенатор посвятил государственной службе более 30 лет. За это время он прославился жесткой позицией во внешней политике США и превратился в одного из самых близких союзников и доверенных лиц Дональда Трампа. Он умел льстить и влиять на президента. СМИ отмечают, что в том числе благодаря Грэму Трамп принял решение о военной операции против Ирана в 2026 году. Потрясенный глава Белого дома выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора. В интервью NBC News он рассказал, что разговаривал с Грэмом вечером 11 июля. Трамп отметил, что собеседник жаловался на усталость после перелета, но в целом речь не шла ни о чем серьезном. Это мог быть его последний звонок, заключил Трамп.

По мнению журналистов Bloomberg, смерть Линдси Грэма лишила Киев одного из немногих республиканцев, который пользовался доверием Дональда Трампа и последовательно поддерживал Украину. Издание называет его одним из самых эффективных посредников между Киевом и Белым домом. В условиях непростых отношений между американским президентом и Владимиром Зеленским именно Грэм часто помогал доносить украинскую позицию до США и убеждать администрацию сохранять военную поддержку Киева. Теперь украинские политики опасаются, что без Грэма способность страны влиять на Белый дом может снизиться по широкому кругу вопросов.

Западные СМИ сходятся в одном: полностью заменить Линдси Грэма как политическую фигуру не получится, но его законодательные инициативы, прежде всего санкции против России, скорее всего, будут продолжены. В середине июня другой сенатор от Республиканской партии, 84-летний Митч Макконнелл, был госпитализирован после падения. Он потерял сознание, и позже врачи диагностировали у него пневмонию. Сейчас мужчина проходит реабилитацию и пока не вернулся к работе.

Washington Post отмечает, что смерть Грэма и больничный Макконнелла вновь поднимают вопрос о «стареющем составе Сената». Газета подчеркивает, что палата давно состоит из политиков старшего возраста, при этом у Конгресса нет четких инструкций, как действовать, когда их состояние здоровья влияет на работу федерального органа.