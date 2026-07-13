«Болельщиков ждут два противостояния мечты»

В полуфиналах чемпионата мира по футболу сыграют Испания—Франция и Англия—Аргентина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

С одной стороны, многое в четвертьфиналах сложилось так, как предсказывали эксперты и букмекеры. В следующую стадию вышли те, кто и должен был. Но один эпизод заставил задуматься, насколько футбол стал зависеть от технологий. Англия проигрывала со счетом 0:1, и вдруг произошло непредвиденное: мяч попал в трос камеры-паука и изменил траекторию. Именно после этого британцы сравняли счет.

С одной стороны, контакт был, а с другой — датчик внутри мяча этот контакт не зафиксировал. И вот тут французский арбитр Клеман Тюрпен принял решение в пользу технологий. Выяснять, было или не было, он не стал. Техника не показала — значит, все в порядке. В итоге Норвегия вылетела, а Англия прошла дальше. Но что теперь делать? Ведь контакт можно рассмотреть на повторе — и мяч явно меняет траекторию. Это видели все, но не признали очевидного, уверен главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен:

«Тюрпен сказал, что не видел касания и не получал никаких сообщений об этом. Поскольку FIFA утверждает, что никакого прикосновения не было, арбитр ничего не может с этим поделать. Но мяч упал прямо перед скамейкой запасных, значит, это произошло. Все это видели».

В FIFA акцентировать внимание на эпизоде не стали. Там, как всегда, заняты другими делами. Глава организации Джанни Инфантино то ли в шутку, то ли всерьез рассуждает о том, что сборных на чемпионате мира может быть еще больше:

«Увеличение числа команд до 48 стало огромным успехом. Каждая из них выступила на высочайшем уровне. Расширение до 64 сборных однозначно будет изучаться и обсуждаться в рамках соответствующих собраний после нынешнего чемпионата мира».

Если говорить об эмоциональной составляющей, придраться действительно не к чему.

Но с точки зрения людей, которые работают в футболе, все иначе. Уровень игры серьезно понизился, уверен футбольный агент Вадим Трушков:

«Такого низкого уровня на групповой стадии я еще не видел. На некоторые команды просто невозможно смотреть. Их, наверное, половина».

К счастью, на стадии полуфиналов случайных сборных уже нет. Фактически болельщиков ждут два противостояния мечты: Франция—Испания и Англия—Аргентина. Единственное, что может огорчить футбольных перфекционистов, так это тот факт, что лучшие сборные — Испания и Франция — сошлись не в главном матче, а только в полуфинале. Именно здесь определится будущий чемпион, считает комментатор Александр Аксенов:

«Если говорить про фаворитов всего чемпионата мира на стадии полуфиналов, для меня это выходец из пары Франция—Испания. Кто в этом дуэте окажется сильнее, та команда, наверное, и выиграет ЧМ».

Матч Франция—Испания будет сыгран уже 14 июля, а 15 июля сойдутся Аргентина и Англия — команды, которые потрепали нервы своим болельщикам. Особенно отличилась Аргентина: эта сборная не смогла без приключений пройти ни Кабо-Верде, ни Египет, и уж тем более Швейцарию. Фраза главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони — «мы рождены, чтобы страдать» — говорит о многом. Впрочем, британцы тоже страдали немало. Их главный тренер Томас Тухель открыто сказал, что в матче с норвежцами его команде повезло:

«Было слишком много небрежности, технических ошибок. Мы действовали недостаточно быстро и непоследовательно, но сегодня нам повезло».

По мнению букмекеров, больше шансов сойтись в главном матче четырехлетия у Аргентины и Франции.

Впрочем, об этих командах как о главных фаворитах большинство экспертов говорило, начиная с 1/16 финала. Как будет в реальном мире, узнаем совсем скоро. Главное, чтобы техника опять не подвела, как это случилось в момент противостояния Англии и Норвегии.

Владимир Осипов