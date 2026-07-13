Апелляция отказала в смягчении приговора экс-директору «Глобал-С»

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего директора ООО «Глобал-С» Станислава Саута по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках зерна. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года фигуранта дела и двух его подельников — экс-директора АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» Алексея Секачева и бывшего директора ООО «Дары Сибири» Максима Плужникова — осудили на 6,5 года колонии общего режима, а также обязали всех троих выплатить штраф в размере 800 тыс. руб.

После приговора Станислав Саут обратился с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами, указывая на положительные характеристики, наличие поощрений и частичное погашение ущерба. Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал.

Суд принял во внимание поведение бывшего главы компании за весь период отбывания наказания — наличие устного выговора и незначительный размер возмещенного ущерба, так как остаток основного долга составил более 47 млн руб. «Суд указал, что возмещение вреда является одним из ключевых критериев для замены наказания, а недостаточные меры по погашению иска свидетельствуют о недобросовестном отношении осужденного к исполнению обязанностей, возложенных приговором»,— говорится в сообщении.

Омский облсуд поддержал решение первой инстанции, отметив, что наличие трех поощрений и трудоустройство не являются безусловным основанием для замены наказания без стабильно положительного поведения и реального погашения ущерба.

По версии следствия, сообщники вместе с иным лицом (уголовное дело выделено в отдельное производство) в 2019-2020 годах похитили средства АО «ЛК "Зерно Сибири"» на общую сумму 54,4 млн руб. при исполнении и оплате договора на поставку пшеницы. Четвертый фигурант дела, член совета директоров АО «ЛК "Зерно Сибири"» и бывший депутат Курской облдумы Александр Четвериков, находится в розыске. По данным СКР, в 2021 году он уехал из России. В начале 2022 года Норвегия, где предприниматель был задержан по ордеру Интерпола, отказала России в его выдаче. В январе 2025 года ему заочно были предъявлены обвинения в растрате и мошенничестве (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свое уголовное дело Александр Четвериков ранее называл сфальсифицированным.

Александра Стрелкова