Охота на рыжих

Житель штата Техас изобрел ловушку, которая гарантированно ловит и убивает красных муравьев. Удается победить рыжую мирмику и красного американского муравья-жнеца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Ловушка представляет собой квадратное корытце глубиной около дюйма (2,54 см), в одном из углов которого находится приподнятый желоб. Муравьи взбираются по желобу и падают в емкость с керосином, где погибают. Устройство, занимающее всего квадратный фут (930 кв. см) пространства, устанавливается путем закапывания рядом с отверстием, из которого вылезают муравьи. Это делается для того, чтобы насекомые падали в желоб либо при выходе из отверстия в поисках пищи, либо при возвращении после поиска пищи.

При установке ловушки необходимо аккуратно насыпать землю по бокам, чтобы муравьи падали вниз, пытаясь добраться до своего логова. Загнутые внутрь боковые стенки не позволяют муравьям выбраться наружу, а перфорированное дно желоба позволяет им легко взбираться по нему, после чего они падают в керосин. Несколько отверстий в дне желоба обеспечат протекание дождевой воды, которая может в него попасть. Ловушка не гарантирует поимку мелких домовых муравьев, которые из-за своего размера и малого веса могут выбраться наружу.

Ловушка изготавливается из обычного листового металла, покрытого специальным составом, делающим его скользким. Детали ловушки изготавливаются на нескольких станках, каждый из которых выполняет определенную операцию. После того как детали вырезаны и согнуты в нужную форму, их спаивают вместе, в результате чего получается готовая к употреблению ловушка.

О новой ловушке для муравьев писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев