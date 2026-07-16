Рекорды, робототехника и эффективность

В Сеуле завершилась 43-я Международная конференция по машинному обучению (ICML) — одно из главных мировых событий в области искусственного интеллекта. В этом году организаторы получили 24 661 научную работу, приняли 6552 статьи, а на площадке COEX собралось более 22 тыс. участников. За неделю конференции прошло 168 устных докладов, почти 6 тыс. стендовых докладов, 44 тематических и четыре неформальные секции, а также десятки индустриальных выступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 43-я Международная конференция по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс 43-я Международная конференция по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс

По данным организаторов ICML 2026, количество участников, зарегистрированных на местах для участия в первой конференции, проходившей в Корее, составило 20 456 человек. Это крупнейшая конференция ICML, проводимая за последнее десятилетие, и это первый случай, когда были распроданы официальные билеты на конференцию ICML.

Главная ценность ICML — не в рекордных цифрах: представленные работы позволяют не только понять, что вызывает интерес у научного сообщества, но и какие идеи могут повлиять на продукты крупнейших зарубежных и российских технологических компаний. Среди участников и авторов в этом году были и исследователи из российских компаний, вузов и исследовательских центров: «Яндекса», Т-Банка, VK, «Сбера», AIRI, Сколтеха, НИУ ВШЭ и других.

В прошлые годы публичная дискуссия вокруг ИИ во многом была сосредоточена на масштабировании языковых моделей. На ICML 2026 стало заметно, что исследователи все чаще рассматривали не только модель, но и систему вокруг нее: инструменты, память, вычислительную инфраструктуру, стоимость и безопасность. Часть представленных идей со временем может повлиять и на продукты и сервисы, доступные пользователям.

При этом на ICML соседствовали как фундаментальные исследования, так и прикладные разработки. Как отмечает Алексей Ковалев, кандидат физико-математических наук, руководитель группы «Воплощенные агенты» лаборатории «Когнитивные системы ИИ» Института AIRI, современные крупные ML-конференции становятся все более универсальными: на одной площадке сегодня встречаются исследования практически по всем актуальным тематикам — от теоретических методов до робототехники и систем, способных взаимодействовать с физическим миром. «Одним из заметных трендов ICML 2026 стал рост интереса к робототехнике. Количество представленных по этому направлению работ увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом,— отмечает Алексей Ковалев.— Достаточно много работ было представлено по теме визуально-языковых моделей действий (VLA). Отдельно отмечу существенный рост общего числа представленных работ: по статистике организаторов, число заявок выросло примерно на 98%, то есть фактически в два раза по сравнению с предыдущим годом. Говоря о текущем фокусе научного сообщества, полагаю, что акцент на больших языковых моделях и агентах сохранится, при этом растет популярность моделей мира, и я уверен, что этот тренд продолжит развиваться, в том числе и в робототехнике».

От моделей — к системам

Главная мысль, которая прослеживалась практически во всех секциях конференции,— современный искусственный интеллект перестал быть исключительно вопросом архитектуры модели.

Все чаще исследователи изучают систему, внутри которой работает языковая модель: память, планирование, использование инструментов, маршрутизация запросов, безопасность, взаимодействие между несколькими агентами и распределение вычислительных ресурсов. Масштаб интереса хорошо иллюстрируют цифры самой конференции: термин agentic AI (автономные ИИ-агенты, способные самостоятельно действовать) встречался примерно в каждой четвертой заявке.

На конференции обсуждали, как хранить долговременную память агентов, как обучать их на собственном опыте, как восстанавливать порядок действий для параллельного выполнения задач и как эффективнее распределять запросы между GPU-кластерами. Это показывает, что производительность современного ИИ все чаще определяется не только качеством самой модели, но и инженерией системы вокруг нее.

Кроме того, отдельное внимание на конференции уделялось GUI-агентам: они способны выполнять действия через пользовательский интерфейс. Например, анализируют скриншоты или дерево доступности, нажимают элементы и заполняют формы. Исследователи обсуждают, что для таких систем оценки финального ответа недостаточно: необходимо проверять всю последовательность действий, устойчивость к ошибкам, безопасность и способность корректно завершать задачу.

Не меньше внимания уделялось тому, как оценивать работу таких систем. Для языковых моделей качество итогового ответа — лишь одна из характеристик для оценки. Также проверяются надежность, устойчивость, безопасность и предвзятость. При оценке агентов к ним добавляется анализ всей траектории действий, использования инструментов и восстановления после ошибок.

Экономика ИИ становится новой научной задачей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники 43-ей Международной конференции по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс Участники 43-ей Международной конференции по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс

Еще одна тема, которая объединяла большое количество работ на ICML 2026,— эффективность современных моделей и стоимость их эксплуатации. Стоимость обучения и инференса, энергопотребление и память стали центральными ограничениями для исследований и промышленного внедрения ИИ. Поэтому все больше работ посвящено эффективности алгоритмов и систем.

Бывший исследователь Baidu и Google AI Джун Ван, комментируя актуальность работ на ICML 2026, отмечал, что эффективность перестает быть второстепенной инженерной задачей и становится одним из фундаментальных условий дальнейшего развития искусственного интеллекта. По его словам, индустрия уже обсуждает токенные бюджеты, стоимость инференса и возможность экономически эффективного масштабирования ИИ-продуктов. При этом системные исследования, которые ведут технологические команды вроде Google, Alibaba и «Яндекса», могут быть менее заметны, чем демонстрации новых моделей, но именно они определяют, какие ИИ-продукты смогут работать в глобальном масштабе.

Эта тенденция отражается в исследованиях, представленных на конференции. Google Research совместно с ISTA представили ECO — метод обучения квантованных LLM без хранения полной копии весов высокой точности. В протестированных конфигурациях он сокращал статическую память максимум на 25%. Университет MIT сформулировал теоретически, как мог бы работать алгоритм сэмплирования, у которого при достаточно точной оценке score число обращений к модели полилогарифмически зависит от требуемой математической точности, тогда как предыдущие гарантии давали полиномиальную зависимость.

Исследователи «Яндекса» представили Spotlight-работу «On Efficient Scaling of GNNs via IO-Aware Layers Implementations», в рамках которой были предложены GPU-ядра для распространенных слоев GNN, уменьшающие обмен с памятью и объем промежуточных данных. Эта работа показывает, что повышение эффективности ИИ-систем сегодня связано не только с созданием новых архитектур, но и с глубокой оптимизацией уже существующих методов обучения и вычислений.

«В этом году мы привезли на ICML сразу несколько исследований по разным направлениям — от масштабирования обучения больших языковых моделей и оптимизации графовых нейронных сетей до foundation-моделей для графов, поиска и табличного глубокого обучения,— комментирует Федор Великонивцев, старший исследователь Yandex Research.— В статье “On Efficient Scaling of GNNs via IO-Aware Layers Implementations”, которая родилась из проекта в ШАДе, мы разделили типовые слои GNN на три класса: свертки, простые агрегации-редукции и механизмы внимания. Для каждого нашли свое узкое место и оптимизировали его: для сверток использовали библиотеку NVIDIA cuSPARSE с дополнительными улучшениями; для агрегаций сбалансировали нагрузку между вершинами с разным числом соседей; для внимания адаптировали технику FlashAttention 2. В результате обработка ускорилась до 8,5 раза, а потребление памяти сократилось до 76 раз. По сути, мы переносим в графовые нейросети memory-efficient-подходы, которые уже стали стандартом в других областях машинного обучения».

Диффузия выходит за пределы генерации изображений

В массовом восприятии диффузионные модели долго ассоциировались прежде всего с генерацией изображений, хотя эксперименты с диффузией для дискретных данных и текста ведутся как минимум с 2021–2022 годов. На ICML 2026 стал прослеживаться тренд: следующей областью применения могут стать большие языковые модели.

Обе награды ICML 2026 в категории Outstanding Paper получили работы, связанные с диффузионными методами, одна из которых посвящена диффузионным языковым моделям.

В отличие от классических языковых моделей, которые генерируют текст последовательно — токен за токеном, диффузионные языковые модели итеративно могут уточнять несколько токенов на одном шаге, что потенциально позволяет получать конечный сгенерированный текст быстрее. Если этот подход подтвердит свою эффективность в промышленных системах, стоимость инференса может заметно снизиться.

Фундаментальные модели осваивают графовые данные

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 43-я Международная конференция по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс 43-я Международная конференция по машинному обучению (ICML)

Фото: Яндекс

При этом развитие искусственного интеллекта идет не только по пути создания все более универсальных языковых моделей. Отдельное направление исследований связано со специализированными foundation-моделями, которые работают с другими типами данных — например, графами, изображениями, молекулами или временными рядами.

Одним из примеров такого направления стала работа исследователей «Яндекса» в области графового машинного обучения. Статья «GraphPFN: A Prior-Data Fitted Graph Foundation Model» получила награду Best Paper Award на ICML-воркшопе по графовым foundation-моделям.

Авторы предложили модель, предварительно обученную на миллионах специально сгенерированных синтетических графов. После такого обучения GraphPFN способна решать задачи на реальных данных как в режиме in-context learning, так и после дополнительного дообучения. По результатам экспериментов модель показала лучшие результаты среди протестированных авторами подходов на широком наборе реальных графовых датасетов.

«Мы представили графовую foundation model, развивающую подход Prior-Data Fitted Networks (PFN). Она предобучается на миллионах специально сгенерированных синтетических графов, а затем может эффективно решать задачи на реальных данных как в режиме in-context learning, так и после дообучения. На широком наборе реальных графовых датасетов GraphPFN обходит все остальные протестированные модели»,— комментируют в Yandex Research.

Итоги

ICML 2026 показала, что фокус исследований в области искусственного интеллекта постепенно смещается от разработки отдельных моделей к созданию комплексных ИИ-систем. В центре внимания оказались не только новые архитектуры, но и вопросы эффективности, безопасности, автономной работы и интеграции моделей в реальные продукты.