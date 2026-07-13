В Пермском крае участникам СВО упростят устройство на муниципальную службу

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект, предусматривающий смягчение условий для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) на муниципальную службу. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Согласно документу, правительству совместно с региональными властями необходимо обеспечить условия для трудоустройства участников СВО в муниципальные органы, в том числе за счет смягчения квалификационных требований к стажу, образованию и профессиональной подготовке. Так, согласно проекту закона, для замещения должностей высшей и главной групп достаточно будет наличия высшего образования.

Законопроект предполагает также изменить требования к стажу. Для должностей высшей и главной групп — не менее трех и двух лет стажа муниципальной службы соответственно или наличия стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Законопроект рассмотрят на августовском пленарном заседании.