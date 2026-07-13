В аэропорту Оренбурга отменили рейсы в Москву и Екатеринбург

Международный аэропорт имени Гагарина в Оренбурге утром 13 июля скорректировал расписание. Введенные изменения затронули рейсы в Москву и Екатеринбург — данные приводит электронное табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отменен рейс SU-1245 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево, запланированный на 05:45 (MSK+2). Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией: в нескольких регионах страны ночью действовал план «Ковер» из-за угрозы атак вражеских беспилотников.

Задержан вылет в Екатеринбург перевозчика Red Wings — рейс, назначенный на 12:45 (MSK+2), перенесен на 17:55 (MSK+2). В авиакомпании причины сдвига не уточнили, при этом задержки ее рейсов сегодня фиксируются и на других направлениях. Остальные рейсы из аэропорта Оренбурга выполняются по расписанию, воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Яна Вежлева