Первый случай лихорадки Западного Нила выявлен в Волгограде

В Волгоградской области зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила. Заболевание подтверждено у пациента из Волгограда, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила

Фото: t.me / busargin_r В Волгограде подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила

Фото: t.me / busargin_r

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекция, которая у человека проявляется лихорадкой и интоксикацией, а в 1–5 % случаев осложняется менингитом, менингоэнцефалитом или острым вялым параличом. Заражение происходит преимущественно через укусы комаров, реже — иксодовых и аргасовых клещей, во время посещения лесов, водоемов, дачных участков или при работе на открытом воздухе. Основными переносчиками вируса выступают кровососущие комары.

В ведомстве отметили, что прививок от лихорадки нет. Самый эффективный способ предотвратить заражение — предотвратить укусы комаров. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.

Марина Окорокова