Почему в Челябинске стоит смотреть на колледж МИДиС как на вуз

Что делать при низких баллах ЕГЭ: поступление в университетский колледж МИДиС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В 2026 году многие выпускники 11 классов в Челябинске столкнулись со сложными вариантами ЕГЭ и не набрали пороговые баллы для поступления в вуз. Эффективным решением этой проблемы становится поступление в университетский колледж Международного института дизайна и сервиса (МИДиС). Этот формат позволяет абитуриентам получить востребованную профессию и сохранить прямой путь к высшему образованию без пересдачи госэкзаменов. Неудачный ЕГЭ — это не конец маршрута, а повод выбрать практико-ориентированный подход к развитию карьеры.

Единая образовательная среда: почему программы колледжа МИДиС равны институту

Колледж и институт МИДиС функционируют в единой образовательной экосистеме. Студенты среднего профессионального и высшего образования учатся в общих аудиториях, работают с одними и теми же преподавателями-практиками и пользуются одинаковыми возможностями спорта и творчества. Учебные программы колледжа после 11 класса максимально приближены к стандартам бакалавриата по наполнению и строгим требованиям к портфолио, поэтому стоимость обучения на обоих уровнях сейчас сопоставима. Абитуриент получает не «урезанную» версию учебы, а полноценный старт в профессии.

Специальности колледжа МИДиС после 11 класса: сроки обучения и портфолио

Абитуриенты после 11 класса могут выбрать в колледже МИДиС востребованные специальности со сроком обучения от 2 до 3 лет в зависимости от направления. В список программ входят: графический дизайн и 3D-моделирование, разработка веб- и мобильных приложений, предпринимательство и интернет-маркетинг, гостиничный сервис и туризм, управление банковскими продуктами. За время учебы студент успевает не только освоить теорию, но и собрать рабочее портфолио: макеты, сайты, бизнес-решения для банков или сервисные стандарты для отелей.

Переход из колледжа в институт МИДиС: зачисление на 2 курс

Главное преимущество обучения в университетском колледже МИДиС — это простая связка с программами высшего образования. Если после окончания колледжа выпускник решает продолжить обучение в институте МИДиС на родственном (профильном) направлении, его зачисляют сразу на 2 курс бакалавриата. Обучение в колледже экономит время и позволяет студенту выбрать профессию, реальный опыт и четкое понимание того, какой именно вузовский диплом ему нужен для дальнейшего роста.

ЧОУВО МИДиС