Артыш Кыргыс стал новым заместителем председателя правительства Тувы

Министр строительства Республики Тыва Артыш Кыргыс назначен вице-премьером регионального правительства. Глава республики Владислав Ховалыг представил чиновника в новом статусе на аппаратном совещании 13 июля.

Новый заместитель председателя республиканского правительства будет курировать вопросы строительства, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В 2019—2022 годах Артыш Кыргыс работал гендиректором ОАО «Тувастрой», затем занял пост вице-мэра Кызыла по строительству. В марте 2024 года его назначили и. о. министра строительства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2026 года господин Ховалыг назначил вице-премьером, курирующим вопросы экономического развития и финансового обеспечения, Эдуарда Сандана. В феврале и. о. вице-премьера по внутренней и информационной политике стал Артына Бузур-оол.

Валерий Лавский