«Коалиции решительных» и взятие Бастилии. Украина будет среди центральных тем праздничных мероприятий во Франции. 13 июля союзники обсудят мирный план и усиление украинской ПВО. На следующий день, 14 июля, в Париже пройдет большой парад, на который приглашены лидеры более 30 государств, включая Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа пытается опровергнуть обвинения в откровенной слабости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во Франции намечаются большие торжества, сопряженные с политической частью. В понедельник, 13 июля, Эмманюэль Макрон собирает в Елисейском дворце заседание «коалиции решительных» (или в другом варианте — «желающих»). Речь идет о поддержке Украины. На следующий день, 14 июля, во Франции состоится национальный праздник — День взятия Бастилии. На него приглашены лидеры более 30 государств, включая Владимира Зеленского. Пройдет военный парад под девизом «Стратегическое пробуждение Европы». В нем будет задействовано 10 тыс. военных. Предполагается демонстрация современных технологий, включая моделирование боевых действий. Украинский контингент также принимает участие.

Главные темы заседания «коалиции решительных» — координация позиций по мирному урегулированию.

А также проект Freya (общеевропейская система защиты Украины от баллистических ракет, аналог американских Patriot). Перехватчики будут украинскими, радары и командные центры — европейскими. Судя по заявлениям, система может начать перехваты уже в 2026-м — начале 2027 года. То есть к зиме украинское ПВО должно быть максимально усилено. Также есть намерение утвердить и согласовать с Зеленским общие мирные предложения, чтобы потом отправить их России (возможно). Важно: США официально в коалиции не участвуют, поэтому не будет и Дональда Трампа, однако за Америкой сохраняется роль наблюдателя и координатора общих усилий по урегулированию.

Раньше на заседаниях Вашингтон представляли Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Если гипотетически не исключать их появления и в этот раз, есть вероятность, что спецпосланники затем отправятся в Москву с одобренным европейско-украинским мирным планом. Благо добираться недалеко. Рассуждать на эту тему бессмысленно. Однако можно сказать с высокой долей уверенности: если до осени 2026 года договориться хоть в какой-то мере не удастся, значит, вооружение Украины продолжится. Скорее всего, оно продолжится в любом случае, но, возможно, не так интенсивно, как сейчас. При этом похоже, что настрой участников — скорее продолжать боевые действия, нежели заключать мир. Многочисленные прогнозы не дают поводов для оптимизма. Больше похоже, что конфликт переходит на новый уровень ожесточения.

Наконец, что хорошо получается у нынешней Европы — устраивать красивые шоу.

Киев, не вступая в ЕС и НАТО, позиционируется как друг и союзник Старого Света. Это позволяет сглаживать противоречия о том, какую роль Украина должна играть в будущем. Европа категорически не хочет воевать и присутствовать даже в отдалении от горячих точек. Поэтому логично задобрить друга шикарным приемом и здравицами в его честь. При этом есть стойкое ощущение, что даже победа европейских правых и переформатирование власти в Старом Свете мало что изменят в поддержке Киева. Слишком много поставлено на карту. К тому же общество не поддержит полный отказ от помощи украинскому союзнику — но при условии, что воевать самим не придется.

Дмитрий Дризе