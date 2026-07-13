Лидер красноярских справороссов возглавил партсписок на выборах в заксобрание

В общекраевую часть партсписка кандидатов «Справедливой России» в законодательное собрание Красноярского края вошли два человека. Партийную конференцию с утверждением кандидатов региональное отделение (РО) справороссов провело в конце минувшей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Партсписок возглавил секретарь бюро совета РО, депутат краевого парламента Максим Маркерт. На второй строчке находится член бюро Александр Лымпио. «В список вошли 89 человек. Среди них: юристы, общественные деятели, педагоги, предприниматели, представители социальной сферы, участники СВО, активисты партии, муниципальные и региональные депутаты»,— говорится в сообщении реготделения по итогам конференции.

В заксобрание Красноярского края избираются 52 депутата: 26 по партсписку и 26 в одно- и двухмандатных округах. На предыдущих выборах в 2021 году партсписок «Справедливой России» получил 7,1% голосов (пятое место). Это позволило партии провести одного депутата.

Валерий Лавский