Степногорский подшипниковый завод открыл филиал в Омске

На территории Омска зарегистрировано ООО «Торговый дом СТПЗ Омск», учредителем которого является казахстанское «ТД СТПЗ». 10 июля соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Офис новой компании находится на ул. 10 лет Октября. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Директором организации является Роман Симонов.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом СТПЗ» является сервисно-сбытовой структурой Степногорского подшипникового завода. «ТД СТПЗ» занимается планированием производства и реализацией продукции.

Согласно собственным данным завода, производственная площадка предприятия является крупнейшей в Казахстане по производству подшипников для железнодорожной отрасли, вагоноремонтных депо, а также предприятий горнодобывающего, металлургического и химического секторов. Мощности организации расположены в Степногорске.

Александра Стрелкова