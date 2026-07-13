В Димитровграде запустят производство новых наружных зеркал для Lada Vesta

Завод «Призма» в Димитровграде с сентября запустит выпуск новых наружных зеркал для автомобилей Lada Vesta при поддержке регионального Фонда развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Для организации производства предприятие закупает новое оборудование по программе поддержки автомобильной отрасли. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева отметила, что в текущем году фонд уже профинансировал шесть проектов в сферах автомобилестроения, металлообработки и химической промышленности.

Общий объем выделенных средств составил почти 90 млн руб. Льготное финансирование позволяет компаниям модернизировать производственные мощности, создавать новые рабочие места и повышать уровень зарплат сотрудников.

Андрей Сазонов