Омский «Иртыш» сменил тренеров

Омский «Иртыш» перед началом нового футбольного сезона сменил тренерский штаб. Команду, выступающую во Второй лиге, возглавил новый главный тренер — Сергей Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее этот пост занимал Владимир Щербак. В минувшие выходные клуб объявил о том, что расстается с ним, а также с тренерами Олегом Бобровым, Павлом Поршневым, Владимиром Лешонком и Олегом Митаровым. По итогам предыдущего сезона омичи заняли последнее место в группе «Золото» Второй лиги и вылетели в группу «Серебро».

«Задача на сезон — закрепиться в группе “Серебро” LEON—Второй лиги А»,— говорится в сообщении ФК «Иртыш».

В группе «Серебро» семь клубов сыграют в два круга. Первые четыре команды выйдут в «Золото», последняя перейдет в дивизион Б. Турнир стартует 18 июля.

Валерий Лавский