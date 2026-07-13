Житель Соликамска предстанет перед судом за дропперство

Отдел МВД России «Соликамский» завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, в марте 2026 года фигурант в поисках источника дохода в одном из мессенджеров стал вести переписку с неизвестным, который пообещал ему легкий заработок. Заинтересовавшись возможностью получения 20 тыс. руб., он оформил банковскую карту, передал ее незнакомому человеку, сообщив пин-код и логин. Обещанного вознаграждения соликамец так и не получил. Он неоднократно пытался выйти на связь со своим «работодателем» через мессенджер, а когда понял, что никто с ним общаться больше не будет, заблокировал карту.

По оперативной информации, банковская карта была использована для транзакции денежных средств, полученных преступным путем. Неустановленные лица успели осуществить перевод 380 тыс. руб.

Обвиняемый искренне раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию уголовного дела. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.