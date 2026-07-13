Большегрузы пытаются вывести из очередей на новосибирских АЗС

В минувшие выходные ряд АЗС в Новосибирской области при отсутствии бензина занимались реализацией дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Я считаю, что опыт абсолютно правильный, надо его систематизировать и расширить для того, чтобы грузовики из очередей вывести»,— сказал глава региона. По оценке господина Травникова, этот опыт себя оправдал, поскольку привел к сокращению очередей.

По словам вице-губернатора Олега Клемешова, возглавляющего областной штаб по топливообеспечению, подобный вариант организации отпуска ГСМ «прорабатывается», но его реализация сталкивается с трудностями. «По трассам “Газпромнефть” имеет три такие заправки, и там, где отдельные колонки, это возможно сделать. По городским есть трудности с безоператорными заправками. Большегрузам там сложно развернуться, они предназначены в основном для легковых машин»,— пояснил он.

Как сообщил на совещании заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Антон Мирошниченко, в рабочие дни прошлой недели среднесуточная интенсивность движения автотранспорта по дорогам Новосибирска снизилась на 6—10% по сравнению с показателем предыдущей недели. При этом в выходные дни она выросла на 3%.

Валерий Лавский