В Пермском зоопарке назначен новый руководитель

Новым генеральным директором Пермского зоопарка назначена Анастасия Залога, ранее занимавшая должность заместителя директора по зооветчасти. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети.

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Анастасия Залога начинала работу в зоопарке в должности специалиста, затем стала заместителем генерального директора, отвечала за сохранение и пополнение коллекции, организацию зоологической работы. Имеет экономическое и зоотехническое образование. В 2025 году получила степень магистра в ПГАТУ по направлению «Зоотехния», защитив диссертацию, посвященную эффективности управления современным зоопарком.

Прежний руководитель зоопарка Юлия Шитова, возглавлявшая его с 2019 года, покинула должность в начале июня 2026 года.