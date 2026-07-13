КПРФ утвердила кандидатов в депутаты заксобрания Алтайского края

Первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова возглавила список кандидатов партии на выборах в законодательное собрание Алтайского края. Решение об этом приняла конференция регионального отделения (РО) Компартии, состоявшаяся в минувшие выходные.

Всего в общекраевую часть партсписка КПРФ вошли три человека. На второй строчке находится руководитель фракции в заксобрании Андрей Кривов, на третьей — руководитель фракции в городской думе Барнаула Сергей Немчинов.

Напомним, Мария Прусакова возглавляет одну из территориальных групп партсписка кандидатов КПРФ в Госдуму РФ. В нее, помимо Алтайского края, входят республики Алтай и Тыва, а также Сахалинская область.

РО КПРФ также утвердило кандидатов в депутаты заксобрания во всех 34 одномандатных округах. В их числе действующий депутат Людмила Клюшникова (округ №19) и ее помощница Светлана Кербер (округ №18). Напомним, они являются фигурантами дела о мошенничестве, которое в настоящее время рассматривает Центральный райсуд Барнаула.

Выборы депутатов заксобрания пройдут в сентябре 2026 года одновременно с выборами Госдумы. 34 депутата краевого парламента избираются по партийным спискам, 34 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский