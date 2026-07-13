«Россети Новосибирск» демонтировали около 95 км незаконных подвесов оптоволокна на ЛЭП

«Россети Новосибирск» последовательно пресекают факты незаконного использования электросетевой инфраструктуры для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В рамках системных мероприятий на территории Новосибирской области специалисты компании демонтировали около 95 километров самовольных подвесов ВОЛС в I полугодии 2026 года, освободив 626 опор линий электропередачи (ЛЭП) от стороннего оборудования. Эти действия позволили существенно снизить риски аварийных ситуаций и обеспечить беспрепятственный доступ к обслуживанию энергообъектов.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

География работ энергетиков охватила весь регион: порядка 35 % демонтированных ВОЛС пришлось на областной центр, еще 25 % – на Новосибирскую агломерацию. Остальной объем работ выполнен в других районах области, где специалисты также регулярно фиксируют случаи несанкционированного размещения телеком-оборудования на опорах ЛЭП. Все работы по демонтажу выполняются силами специализированных бригад в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

Самовольные подвесы ВОЛС несут серьезные угрозы для надежности электроснабжения. При нелегальном монтаже провайдеры не учитывают несущую способность опор и не соблюдают безопасные расстояния до токоведущих частей. В результате возникает риск схлеста проводов и коротких замыканий – особенно в сложных погодных условиях. Кроме того, посторонние конструкции затрудняют доступ персонала «Россети Новосибирск» к оборудованию, мешая своевременно проводить осмотры и устранять повреждения. В конечном счете от таких нарушений страдают сами потребители, которые рискуют остаться без электричества.

Энергетики открыты к конструктивному диалогу с теми телеком-операторами, кто готов легализовать самовольно размещенные ВОЛС и привести их в соответствие техническим требованиям с учетом всех норм и правил. Однако мириться с незаконным обогащением недобросовестных провайдеров за счет безопасности граждан компания не намерена.

Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения остается ключевым приоритетом «Россети Новосибирск». Компания продолжит системную работу по выявлению и демонтажу незаконных подвесов, которая позволяет минимизировать угрозы для энергосистемы и защищать интересы потребителей Новосибирской области.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»