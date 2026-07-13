Житель Соль-Илецка финансировал экстремистскую организацию

В Оренбургской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Соль-Илецка. Его подозревают в финансировании экстремистской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. По данным следствия, обвиняемый осознавал, что некоммерческая структура была ликвидирована по решению суда за экстремистскую деятельность.

Несмотря на запрет, подозреваемый сознательно перевел денежные средства со своего банковского счета на реквизиты, используемые запрещенной организацией.

Андрей Сазонов