Управляющий прикамского хлебокомбината оспаривает сделки его владельца

Арбитражный суд Пермского края назначил предварительное судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления краевой прокуратуры в рамках банкротства ООО «Губахахлеб». Надзорный орган требует привлечь к субсидиарной ответственности владельца ООО Рафаела Егояна и наложить арест на его денежные средства. Одновременно с этим конкурсный управляющий общества просит признать недействительными ряд сделок, совершенных между компанией и ее учредителем. Речь идет о перечислении с расчетных счетов ООО «Губахахлеб» на банковские счета Рафаела Егояна 15,5 млн руб., следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме этого конкурсный управляющий требует признать недействительными перечисления с расчетных счетов ООО на банковские счета Николая Геворкяна на общую сумму 37,1 млн руб. Также управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с господина Геворкяна указанной суммы. Заявление оставлено судом без движения, заявителю предложено устранить нарушения в его подаче в срок до 7 августа.

Прикамское ООО «Губахахлеб» было признано несостоятельным весной 2025 года, в отношение общества введено конкурсное производство. Тогда размер задолженности общества перед ФНС России составил 3,5 млн руб., задолженность по выплате заработной платы сотрудникам — 554 тыс. руб. Кредиторами компании также являются ООО «Птица-Мельница», ООО «Интерпак», ООО «Альянс-М», ИП Романовым С. И., ЗАО «Чусовская мельница», ООО «Региональная торговая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «Гарант-Пак», ООО «РТК», ООО НПФ «Пермхимпродукт». Сумма требований кредиторов — 24,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Губахахлеб» зарегистрировано в 1998 году. Занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 100% долей компании принадлежит Рафаелу Егояну. Чистый убыток в 2024 году составил 29 млн руб., выручка — 196 млн руб. Согласно официальному сайту, компания выпускает хлебобулочную продукцию под брендом «Сдобен край».