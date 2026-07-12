Ноутбуки заговорили по-китайски

Как стало известно “Ъ”, Мособлсуд признал законным взыскание в пользу Минобороны почти 370 млн руб. с десяти фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Все они ранее получили сроки за поставку различным подразделениям военного ведомства около 102,5 тыс. китайских USB-носителей и более 3 тыс. ноутбуков, которые выдавались за отечественные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Московский областной суд оставил в силе решение Красногорского горсуда о возмещении более 367,1 млн руб. по гражданскому иску Минобороны. Постановление апелляционной инстанции было вынесено 25 мая, а опубликовано на днях.

Представитель Минобороны обратился в гражданский суд после того, как в прошлом году тот же Красногорский горсуд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении десяти коммерсантов. На уголовном процессе вопрос о возмещении ущерба был оставлен без рассмотрения, а сами фигуранты, не признавшие вины, погашать его не торопились.

Речь в материалах гражданского и уголовного дел шла о госконтракте на 367,1 млн руб., который в июне 2016 года Минобороны заключило с ООО «Антей».

В его рамках военное ведомство получило 102 тыс. 438 USB-носителей и 3 тыс. 142 ноутбука «для хранения информации для служебного пользования». Их направили в 33 организации — вузы, академии, училища и учебные центры, в том числе Военную академию Генштаба (Москва), Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова (Владивосток) и Военную академию РВСН имени Петра Великого (Московская область). Однако сотрудники ФСБ установили, что вместо предусмотренной условиями контракта продукции исключительно российского производства Минобороны получило товар «ненадлежащего качества, произведенный в Китае». При этом на территории России на нем лишь гравировались серийные номера и надписи «МО РФ».

Организатором махинации следственный департамент МВД России, который начинал расследование этого дела (впоследствии оно было передано в Следственный комитет РФ), признал 62-летнего Сергея Эскина, владельца компании DEPO Computers. Он же, по данным следствия, был и бенефициаром ООО «Антей». Надо отметить, что DEPO Computers Сергея Эскина работает как российский производитель систем хранения данных, серверов, компьютеров, принтеров и другого оборудования еще с 1995 года. За последние годы она заключила сотни госконтрактов на десятки миллиардов рублей. Среди клиентов компании числились ФНС, «Газпром», структуры «Ростеха» и так далее.

Из материалов уголовного дела следовало, что Сергей Эскин «заведомо не намеревался исполнять обязательства по госконтракту с Минобороны в полном объеме», поскольку не имел для этого собственных производственных мощностей. Его целью, по версии следствия, являлось «хищение бюджетных денежных средств».

Для осуществления задуманного Сергей Эскин, говорится в деле, вовлек в преступную группу девять сотрудников ООО «ДЕПО Электроникс» и ООО «Антей», а также индивидуального предпринимателя, который оказывал его организации юридические услуги.

Из материалов дела следует, что фигуранты под видом комплектующих через компании-посредники приобрели товары китайского производства, а для придания им видимости произведенных в России они «дооснащали их операционной системой специального назначения, фиктивной технической документацией, вносили изменения в их внешний вид путем нанесения лазерной гравировки "МО" и наклеивали шильдики "ДЕПО Электроникс"».

Когда дело дошло до задержаний подозреваемых, выяснилось, что основной фигурант Сергей Эскин находится за границей. В итоге в 2021 году обвинение в мошенничестве ему было предъявлено заочно, и в том же году он был объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал господина Эскина. А на скамье подсудимых оказались его компаньон и одновременно гендиректор DEPO Computers Алексей Ирисов, который владел 1% акций компании, бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин и несколько их подчиненных. Суд признал их виновными в особо крупном мошенничестве и приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет. Впоследствии в апелляции троим осужденным на пять лет наказание снизили до трех лет.

Олег Рубникович