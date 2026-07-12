Литературные ретриты записались в тренд

Тишина, природа и книги: новым хитом в индустрии путешествий стали литературные ретриты. Об этом пишут сразу несколько западных СМИ, а Google даже включил термин «читательский уикенд» в число главных трендов года. По данным Bloomberg, стоимость участия начинается от $1 тыс., но туры раскупают на несколько месяцев вперед. Сам книжный ретрит подразумевает выезд в загородный отель или кэмпинг, где у людей появляется время на чтение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, в такой поездке можно найти единомышленников и обсуждать литературу с ними, рассказала в эфире CBS основательница лагеря Camp Foreword в Пенсильвании Келси Блэк:

«Литературные ретриты сейчас переживают настоящий бум, люди уже активно читают, но при этом хотят найти единомышленников. Например, становятся популярными "тихие книжные клубы", когда участники просто собираются в кофейне и молча читают каждый свое. А книжный ретрит — это возможность ненадолго уехать, расслабиться, отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, которым интересно то же самое, поэтому они становятся такими востребованными.

Мы придумываем развлечения и для интровертов, и для экстравертов, устраиваем караоке, вечеринки презентаций. Но заставлять вас никто не будет: можете участвовать во всех активностях, а можете вообще стать отшельником и уйти читать в лес. Главное — отдохнуть. Питание включено, природа потрясающая: озеро, лес.

В прошлом году к нам приезжали и компании друзей, и семейные пары, в целом люди от 20 до 40 с лишним лет. Читать, кстати, можно все что захочешь, необязательно одну книгу на всех. А можно вообще выбрать произведение наугад. Мы собираем такие mystery-наборы, когда тома завернуты в бумагу и ты не знаешь, что тебе попадется».

В 2024 году рынок книжных ретритов оценили почти в $2,5 млрд. По прогнозу британских СМИ, за 10 лет объемы могут вырасти на четверть. Как убедился “Ъ FM”, в Москве билеты на встречи так называемых интеллектуальных клубов могут стоить от 5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. А литературный ретрит за границей обойдется в 200-250 тыс. руб. за пару дней. Впрочем, за такие туры люди действительно готовы платить больше, говорит президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов:

«Путешествие со смыслом обычно и стоит дороже, и за него готовы больше платить.

В частности, в Санкт-Петербурге эта тенденция налицо. Здесь открывается уже третий сезон на "Книжном пляже", это событие многомерное, с поэтическим пьедесталом, писательской кухней, чтением на сапах. Это показывает, что книги могут делать любое место интересным, а главное — решают основную задачу родителей, как детей привлечь к чтению.

Кроме того, третий раз из Северной столицы через Москву в Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград, Сочи едет "Книжный поезд". В нем три вагона, один из них даже детский, с произведениями детских писателей. Кроме этого, есть форматы книжного автопробега, когда туристическая группа берет в дорогу книги. По сути, это новая форма автотуризма. Многие отели также начинают либо оборудовать книжные полки, либо проводить книжные экскурсии, создавать клубы, различные интеллектуальные форматы, организовывать цифровой детокс, потому что книга — это единственное лекарство от "гиперцифроза"».

Эксперты объясняют интерес к литературному туризму сразу несколькими трендами. В последнее время в соцсетях чтение вновь стало модным, к тому же зумеры все активнее выступают за осознанный отдых без телефонов и рабочих задач. При этом в программу ретрита обычно входят встречи с писателями, прогулки, йога или мастер-классы. Формат постепенно набирает популярность в России, отметила сооснователь культурного проекта «По слогам» Виктория Малахова-Ким:

«Мы начали проект примерно год назад, когда собрали первый книжный ретрит в Подмосковье и посвятили его дневниковой культуре. С нами поехали около 20 человек. Мы три дня читали дневники писателей и мыслителей, собирались за большим столом, обсуждали литературу, философию, смотрели кино на проекторе, ходили в усадьбу Блока, встречались с Максимом Жегалиным и другими приглашенными гостями и вместе пытались отключиться от скорости современного мира.

Почти за год нам удалось организовать несколько литературных поездок. Мы успели осенью побывать в Пушкинских Горах, где читали, разумеется, произведения Пушкина, но также и Довлатова. Зимой съездили в Ленинградскую область, в парк "Вепсский лес", жили в столетних избах, читали русскую зимнюю классику и сказки. Весной отправились в Санкт-Петербург вместе с Музеем ОБЭРИУ, "Подписными изданиями", читали Заболоцкого, Веденского, Хармса.

Нам за этот год удалось собрать достаточно большое коммьюнити, около 200 человек. Это люди, которые не только ездят с нами в книжные ретриты, но и также участвуют в городских форматах. Например, мы собираем интеллигентские кружки, книжные рейвы. У нас много достаточно планов поездок по России и за границу. Так, летом собирается большая регата по Средиземному морю. Будем читать Гомера и "Моби Дика".

Мы заметили, что люди приходят в первую очередь именно с запросом на то, чтобы отключиться от привычной повседневности.

Мы выстраиваем опыт, когда человек приезжает в определенную локацию, где продумано все, включая встречи с особенными гостями в густом на мысли и диалог пространстве».

Как пишет Forbes, так называемые тихие книжные рейвы популярность набирают в Москве. Их участники вместе читают произведения под спокойную музыку.

Ульяна Горелова