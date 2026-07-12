Завершено банкротство осужденного экс-директора автобазы с долгом свыше 234 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру реализации имущества бывшего директора МУП «Автобаза» Дениса Овчинникова. Как следует из судебного акта, долги обанкротившегося то-менеджера составляют более 234 млн руб. Суд решил, что господин Овчинников должен быть освобожден от уплаты долга в размере указанной суммы из-за отсутствия средств.

Напомним, имущественный комплекс автобазы был реализован в ходе ликвидации МУП. Этим процессом занимался Денис Овчинников, который был председателем ликвидационной комиссии. Из-за реализации этого имущества господин Овчинников стал обвиняемым по уголовному делу. По версии следствия, комплекс автобазы был продан по заниженной цене. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в размере 94,5 млн руб. В 2020 году предприниматель был признан виновным в растрате в особо крупном размере. По совокупности преступлений, в частности хищений имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», Денис Овчинников получил семь лет лишения свободы. Позже предприниматель смог добиться смягчения наказания до двух лет исправительных работ.