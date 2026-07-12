Южная Корея ждет «цифровых кочевников»

Южная Корея официально запустила визу «цифрового кочевника». Теперь иностранцы могут остаться в стране на срок до трех лет. Опция доступна и для россиян, отмечают собеседники “Ъ FM”. Среди обязательных условий — работать на зарубежную компанию или вести свой бизнес за пределами республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Чтобы получить визу, заявитель должен быть старше 18 лет и не иметь судимостей. Действие документа распространяется на супруга «цифрового кочевника» и его несовершеннолетних детей. В таких условиях можно продолжить работу и на российскую компанию, отметил руководитель агентства Visantium Егор Кайль:

«Виза действительно может сделать Южную Корею гораздо более привлекательной для "цифровых кочевников" и людей, которые могут работать полностью удаленно. Но нужно понимать, что Южная Корея — это немного другой вариант по сравнению с Вьетнамом, Таиландом или Индонезией, которые часто выбирают именно из-за относительно невысокой стоимости жизни.

Южная Корея — это достаточно дорогая страна. Так что здесь главным преимуществом будет не экономия, а другие факторы: высокий уровень жизни, развитая инфраструктура, быстрый интернет, безопасность, медицина, общественный транспорт, интересная культура и возможность действительно надолго погрузиться в жизнь страны.

Такая виза будет особенно интересна специалистам в сфере IT, дизайна, маркетинга, предпринимателям, людям с хорошим доходом, которые хотят пожить в технологически развитой азиатской стране.

При этом человек может удаленно работать на российскую компанию. Главное, чтобы речь не шла о трудоустройстве на корейского работодателя.

Для самой республики это, конечно, выгодно: страна получает уже состоявшихся специалистов, которые привозят с собой деньги, арендуют жилье, пользуются транспортом, ходят в рестораны внутри страны, таким образом поддерживая местную экономику. В более широком смысле это хорошая тенденция: у граждан разных стран появляется все больше возможностей не быть жестко привязанными к одному государству, сохраняя при этом работу или бизнес. Таким образом можно несколько лет жить там, где человеку действительно интересно и комфортно».

Минимальный годовой заработок для получения визы цифрового кочевника в Южной Корее — $37 тыс. Точная сумма зависит от возраста заявителя и места планируемого жительства. Для более крупных регионов страны — Сеула, Инчхона или провинции Кёнгидо — базовый порог дохода увеличивается вдвое, пояснила редактор тревел-журнала и гид-экскурсовод в Южной Корее Екатерина Рогозкина. По ее мнению, программа вряд ли будет пользоваться спросом:

«Я очень скептично к этой истории: визу эту они уже выдавали в тестовом режиме, и порог входа очень высокий. Не все готовы жить в маленьких корейских городах: там ничего не будет. Речь даже про качественный спортзал, я даже не говорю про детские сады или привычную еду. В пересчете на местную валюту $37 тыс. — это больше 55 млн вон в год, неплохая корейская годовая зарплата. А если ты хочешь жить где-то в центральных городах, то доход должен составлять уже $74 тыс.

В стране таким образом пытаются снизить конкуренцию на рынке труда, чтобы иностранцы не претендовали на рабочие места. "Цифровой кочевник" должен зарабатывать не в Корее.

При этом республика сейчас мало кому интересна, потому что, например, россияне с такими доходами едут в другие страны, которые более понятные, что ли. Очень многие путают эмиграцию с туризмом. Путешествовать по Корее замечательно и интересно, но жизнь здесь будет иметь свои особенности и проблемы. Корея очень дорогая для жизни, особенно если мы говорим про съем жилья. Уровень жизни по затратам стремится к московскому».

Пилотная версия визы «цифрового кочевника» Южной Кореи действовала с 2024 года. Однако официально власти запустили программу F-1-D только этим летом. Среди изменений — максимальный срок пребывания вырос с двух до трех лет. Причем сначала виза выдается только на 12 месяцев, но с возможностью продления. Заместитель председателя совета директоров холдинга «Джет Тревел» Максим Приставко считает, что проживание в Южной Корее даже сроком на год — это отличный вариант:

«В стране стремительно стареет население и низкая рождаемость. Она проводит дружелюбную политику по отношению к приехавшим. Страна открытая. Например, россиянам очень просто получить туда электронную визу, она делается быстро и стоит небольших денег. В принципе, $37 тыс., которые обозначены как порог, достаточно для комфортного проживания.

Для республики это выгоднее, чем если просто приезжают туристы на какое-то короткое время. Я считаю, что ассимиляция россиян в Корее будет достаточно простой: корейский язык менее сложный, чем японский или китайский. Там искусственная и простая письменность, разработанная в XV веке специально для того, чтобы повысить грамотность населения. Такой вариант может быть интересен».

Заявки иностранцев на получение визы "цифрового кочевника" в Южной Корее рассматриваются не больше месяца. Аналогичные программы действуют в Португалии, Таиланде, Индонезии и еще нескольких десятках стран.

Ангелина Зотина