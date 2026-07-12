Профессиональное оздоровление

В новом сезоне 2026/2027 футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» будет играть под прежним названием — «Нижний Новгород», под которым выступал в 2018 — 2022 годах. Букмекерская компания PARI сохранила статус партнера команды, генеральным спонсором стала группа «Нижфарм», а новым ключевым акционером — предприниматель, исполнительный директор компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. Своей главной задачей он и руководство ФК называют возвращение команды в Российскую премьер-лигу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Структурные изменения в нижегородском футбольном клубе закреплены в соглашении, которое подписали инвестор Андрей Артемов, глава правительственной АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) Максим Гафуров и генеральный директор ФК Виталий Карасев, сообщили в ЦУРС. Регион прекращает бюджетное субсидирование клуба, а господин Артемов становится его ключевым акционером.

Нового учредителя в ЦУРС называют «основателем и инвестором ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг». По данным из открытых источников, с 2001 года Андрей Артемов занимал должность исполнительного директора группы «Р-Фарм», до середины 2022 года принадлежавшей главе общественной организации «Деловая Россия» Алексею Репику.

Статус генерального партнера ФК «Нижний Новгород» взяла на себя группа компаний «Нижфарм» (находится во временном управлении ООО «Фармирус» Анны Залогиной, также долгое время работавшей в «Р-Фарме»), а в пул официальных и стратегических партнеров кроме PARI вошли Wildberries & Russ, Совкомбанк, бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, группа компаний «Нижегородец». «Столь мощные и надежные партнеры помогут клубу в реализации как спортивных задач первой команды, так и инфраструктурных и долгосрочных проектов развития академии и всей вертикали клуба», — прокомментировали в ЦУРС.

Андрей Артемов своей главной задачей называет возвращение клуба в Российскую премьер-лигу: команда пять лет играла в элитном дивизионе, но в прошлом сезоне покинула его, оказавшись на 15-й строчке турнирной таблицы. «Нижний Новгород — один из ключевых городов страны, и он заслуживает футбола самого высокого уровня. Наша цель — системно и всесторонне развивать клуб, вернуть его в РПЛ. Мы понимаем, что этот путь потребует времени, усердной работы и серьезных вложений — как в основную команду, так и в академию. Нижний Новгород должен всерьез и надолго закрепиться в элите отечественного футбола», — отметил новый учредитель ФК.

«В российском профессиональном футболе лишь несколько клубов существуют за счет частных инвестиций. И сегодня эта модель актуальна как никогда», — отметил генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров. В ЦУРС добавили, что регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

Генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Виталий Карасев назвал изменения «важным этапом развития» команды: «Мы рады, что появились люди, которые разделяют наши взгляды и готовы вкладываться не только в сегодняшний результат, но и в долгосрочное будущее ФК „Нижний Новгород“». Он поблагодарил губернатора и ЦУРС за поиск новых партнеров для команды.

Комментируя перспективы нового сезона, в ЦУРС отмечают, что «удалось сохранить стабильность внутри состава команды, а также провести активную трансферную кампанию — привлечь игроков молодежной сборной России и опытных футболистов из клубов РПЛ».

«Задача только одна — вернуться в РПЛ. По-другому быть никак не может. Регион, город, стадион, болельщики. Это должен быть клуб премьер-лиги. У нас все подчинено этой цели», — комментировал настрой команды на открытой тренировке для СМИ главный тренер Вадим Гаранин. Новый сезон, по его словам, будет «как никогда сложным».

Свой первый матч в новом статусе ФК «Нижний Новгород» сыграет сегодня против волгоградского «Ротора» на матче-открытии Лиги PARI, который состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем.

Татьяна Салахетдинова