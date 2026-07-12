Африка раскрывается со всех сторон

Российские туристы осваивают африканские курорты. В последнее время спрос на поездки в страны континента растет, утверждают в Российском союзе туриндустрии. Причем интерес вызывают далеко не самые популярные направления. Например, Уганда, Намибия, Зимбабве, Замбия и Ботсвана.

Отчасти тенденция связана с запуском в июле прямых рейсов компании Air Tanzania между Москвой и Занзибаром. Этот архипелаг востребован у поклонников пляжного отдыха. При этом стоимость туров в одни и те же страны тропической Африки может сильно отличаться, рассказал “Ъ FM” вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Есть так называемая арабская Африка (Египет, Тунис, Алжир, Марокко), куда можно попасть за какие-то копейки. Так, недельный тур в тот же Египет на двоих с перелетом и проживанием обойдется в 80 тыс. руб. А есть, так называемая черная Африка, куда попасть стоит уже намного дороже. Это все, что южнее Судана. Здесь лидирует Танзания и как некая транзитная точка — Эфиопия.

Кения, Руанда, Ботсвана, Намибия тоже пользуются спросом в последние годы.

Цены, естественно, зависят от того, в каком отеле вы будете жить. В той же Танзании на Занзибаре можно найти отель за 2 тыс. руб. в сутки, я не оговорился, и лодж, например, в Серенгети за 200 тыс. руб. Авиабилеты играют второстепенную роль, они туда-обратно стоят плюс-минус 100 тыс. руб.

При этом дьявол кроется в деталях: есть прямой рейс Москва-Занзибар, а вот из Занзибара в Москву вы таким образом не попадете. Придется перелететь на небольшом самолете в Дар-эс-Салам, это самый крупный город в Танзании, но не столица. Там нужно будет подождать минимум три часа, чтобы забрать всю свою ручную кладь, багаж и заново пройти регистрацию, таможню, границу. Только после этого можно уже улететь рейсом Дар-эс-Салам—Москва. Так что, когда туроператоры говорят, что появились прямые рейсы на Занзибар, они немного лукавят.

Сможет ли он стать массовым направлением? Никаких шансов заменить россиянам Турцию или Египет у него нет просто из-за разницы в количестве отелей. На примерно 10 египетских гостиниц придется один занзибарский так же, как на 30 турецких».

Форматы элитных туров в африканские страны постепенно меняются. Если раньше путевки подразумевали в основном сафари, то сейчас их программы стали более разнообразными. Цены, в свою очередь, снизились, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Сейчас Эфиопия, Кения и Южная Африка предлагают различные варианты. Это и классический пляжный отдых, правда, он все-таки больше смещен в сторону Занзибара и островов Индийского океана. Есть и большие, обширные экскурсионные программы. Здесь ценник начинается в среднем от 200 тыс. руб. на человека. Речь о 10-дневной поездке.

Есть туры, цена которых может составлять и от 1 млн руб. Этот вариант подразумевает проживание в люксовых лоджах практически на территориях национальных парков.

В принципе, Африканский континент, как оказалось, это не только место для самых состоятельных туристов. Там могут отдыхать и те, для кого возможно потратить 400-500 тыс. руб. Все-таки раньше Африка во многом воспринималась как что-то ультрадорогое. Но там есть и винный туризм, и экскурсионные, и гастротуры. Но глобально за счет именно наличия прямого рейса эфиопского перевозчика на Африканский континент сейчас во многом доступны практически все страны, потому что Эфиопия является входным хабом».

Согласно подсчетам экспертов туристической отрасли, в июле спрос россиян на поездки в тропическую Африку на 15-20% выше по сравнению с прошлым годом.

Андрей Загорский