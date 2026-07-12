Над Ульяновской областью сбиты два беспилотника

Средства ПВО перехватили и уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата над Ульяновской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Место падения зафиксировано на территории Новоспасского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы»,— говорится в сообщении.

Аэропорт Ульяновска не принимал и не отправлял рейсы в течение двух часов. Сейчас ограничения сняты.

В настоящее время ульяновский аэропорт работает в штатном режиме. Задержан один рейс в Москву и один — в Санкт-Петербург.

Утром в воскресенье атаке БПЛА подверглась Самарская область. Один человек погиб и трое пострадали, включая ребенка. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно промышленное предприятие.

Георгий Портнов