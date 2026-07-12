Под предлогом замены ключей от домофона в Ижевске пытались украсть 200 тысяч

В Ижевске возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 159 УК) под предлогом замены ключей домофона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 21-летний ижевчанин обратился в правоохранительные органы после телефонной беседы с лже-сотрудниками сервисной фирмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сервисной фирмы и предупредил о планирующейся замене домофонных ключей. Злоумышленник склонил молодого человека назвать код из СМС-сообщения, об уте сообщил об утечке персональных данных и стал убеждать в необходимости перевести 200 тыс. руб. на безопасный счет. Молодой человек не стал перечислять деньги и обратился в дежурную часть отдела полиции.