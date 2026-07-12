Хоккейный клуб «Трактор» утвердил новую стратегию развития

Челябинский «Трактор», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, утвердил на общем собрании членов организации новую пятилетнюю стратегию своего развития, сообщил «Ъ—Южный Урал» собственный источник в клубе.

В 35-страничном документе прописаны основные цели и задачи «Трактора» на ближайшие пять лет, до конца сезона 2029/30, как спортивные, так и маркетинговые и финансовые.

В частности, среди основных параметров эффективности клубной системы (включает в себя как основной состав «Трактора», так и фарм-клуб «Челмет», выступающий в ВХЛ, и молодежную команду «Белые медведи», играющую в МХЛ) названо количество молодых игроков из команд системы, пробившихся и заигравших в КХЛ в составе «Трактора» (от 2 до 5 в зависимости от сезона). Кроме того, на собрании были утверждены основные параметры и принципы селекции и отбора игроков для основной команды.

В экономическом блоке стратегии прописаны основные источники собственных доходов клуба (сейчас этот показатель за счет привлечения спонсоров, рекламной и маркетинговой активности, продаж билетов и атрибутики составляет около 1 млрд руб. в год), а также комплекс маркетинговых мер и активностей, которые должны привести к дальнейшему увеличению количества болельщиков команды.

В отдельную стратегию был выделен план развития женской команды «Белые медведицы», выступающей в чемпионате ЖХЛ. Основными показателями развития прописано увеличение посещаемости матчей, увеличение количества девочек, занимающихся хоккеем, а также создание сильного узнаваемого самостоятельного бренда и рост известности и узнаваемости команды.

Дмитрий Моргулес