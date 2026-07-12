В третий раз объявлен конкурс на строительство котельной в Искитиме

В Новосибирской области в третий раз объявлен конкурс на строительство котельной и тепловой сети в Южном микрорайоне Искитима. Заявку разместили на портале госзакупок. Две предыдущие закупки не состоялись из-за отсутствия заявок, а также по причине уклонения от заключения контракта единственного участника. Начальная цена контракта составляет около 1,6 млрд руб. День окончания подачи заявок — 27 июля.

Двухэтажное здание котельной площадью 2,7 тыс. кв. м должно быть построено на земельном участке площадью 16,1 тыс. кв. м, расположенном на улице Молдавской. Расчетная тепловая мощность составляет 74,559 МВт. Предусмотрена установка шести рабочих котлов тепловой мощностью 15 тыс. кВт каждый. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, возвести котельную, настроить все системы, осуществить запуск и благоустройство близлежащей территории. Сдать объект в эксплуатацию необходимо не позднее чем через 600 дней после подписания контракта.

Проектную документацию для строительства котельной подготовило ООО «ИТ Синтез», госэкспертиза пройдена в декабре 2023 года.

Гарантийный срок на результат выполненных по контракту работ составляет пять лет. В качестве источника финансирования указаны областной и муниципальный бюджеты (87% и 13% соответственно).

Лолита Белова