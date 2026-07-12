Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Беспилотная опасность действует в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Не подходите к окнам. Укройтесь в комнате с несущими сплошными стенами. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, подземный переход, крытый паркинг. Избегайте открытых участков.

Губернатор Олег Мельниченко призывает граждан сохранять спокойствие. Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112. Ранее в регионе ограничили работу аэропорта.

Нина Шевченко