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В Самарской области ожидаются гроза, град и шквалистый ветер

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за непогоды в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

В этот день местами в регионе ожидаются гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15 — 20 м/c. Днем в воскресенье в Самарской области пройдет ливень.

Погода в этот период в регионе будет формироваться под влиянием фронтальных разделов циклонического вихря с центром над Верхней Волгой. При этом 30-градусная жара отойдет за Урал.

Георгий Портнов