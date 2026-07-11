Полузащитник Константин Марадишвили продлил контракт с ФК «Акрон» на три года

Футбольный клуб «Акрон» объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Марадишвили. Новое соглашение рассчитано на три года. 26летний хавбек продолжит выступать за команду под 22м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба в субботу, 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавбек футбольного клуба "Акрон" Константин Марадишвили (8)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Хавбек футбольного клуба "Акрон" Константин Марадишвили (8)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметил генеральный директор ФК «Акрон» Константин Клюшев, пауза после истечения предыдущего годичного контракта была связана с проработкой деталей на фоне смены тренерского штаба. По словам руководителя, несмотря на то что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал игрока, клуб попрежнему высоко оценивает уровень мастерства Марадишвили.

«С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры. Константин подошёл к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок изза проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба», — пояснил Клюшев.

Марадишвили уже защищал цвета «Акрона» в прошлом сезоне. Он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах.

Георгий Портнов