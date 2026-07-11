Футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя

В сезоне 2026/2027 футбольный клуб «Пари НН» будет играть под прежним названием — ФК «Нижний Новгород». Букмекерская компания PARI сохранила статус партнера клуба, а новым ключевым акционером ФК стал предприниматель Андрей Артемов, сообщили в АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нового акционера в ЦУРС характеризуют как «основателя и инвестора ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг». На официальном сайте компании «Р-Фарм» Андрей Артемов значится ее исполнительным директором.

Статус генерального партнера ФК «Нижний Новгород» взяла на себя группа компаний «Нижфарм», а в пул официальных и стратегических партнеров кроме PARI вошли Wildberries, Совкомбанк, бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, группа компаний «Нижегородец».

«Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров», — пояснили в АНО ЦУРС. Там отметили, что «руководству клуба вместе с тренерским штабом при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность внутри состава команды, а также провести активную трансферную кампанию — привлечь игроков молодежной сборной России и опытных футболистов из клубов Российской премьер-лиги для скорейшего формирования команды, готовой к борьбе за возвращение в элиту российского футбола».

Завтра на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде ФК «Нижний Новгород» сыграет против волгоградского «Ротора» на матче-открытии Лиги PARI.

Татьяна Салахетдинова