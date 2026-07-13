Средства для животных переходят границу

Структура ГК «Дело» и фармацевтический логистический оператор NC Logistic запустят первый в России многофункциональный ветеринарный хаб, предоставляющий полный комплекс логистических и таможенных услуг участникам рынка ветеринарных препаратов и кормов. Необходимость развивать такие решения появилась с усилением контроля над продукцией для животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в группу компаний «Дело») и фармацевтический логистический оператор NC Logistic открыли первый в России многофункциональный ветеринарный хаб с полным комплексом логистических и таможенных услуг для участников рынка ветеринарных препаратов и кормов. Об этом “Ъ” сообщили в NC Logistic. Мощности комплекса позволят маркировать до 30 млн единиц продукции в год, в том числе при температуре от +2 до +8°C, единовременно хранить более 10 тыс. палет и оформлять около 5 тыс. таможенных деклараций ежегодно, рассказали в NC Logistic.

Сейчас в России нет специализированных ветеринарных хабов, отмечает гендиректор компании «Валта Пет Продакт» (производитель и дистрибутор зоотоваров) Ирина Головченко. По ее словам, сейчас основной поток продукции импортируется РФ из стран Юго-Восточной Азии в силу антироссийских санкций ЕС, откуда ранее поставлялся значительный объем такой продукции.

Рынок ветеринарных препаратов в России продолжает расти, что стимулирует и развитие необходимой инфраструктуры. По данным RNS Pharma, в январе—мае 2026 года ветеринарные аптеки, зоомагазины и маркетплейсы продали более 131,7 млн минимальных единиц таких препаратов совокупно на 25,7 млрд руб. Это на 19% больше, чем годом ранее. Кроме того, активно растет спрос на кормовые добавки для животных: за пять первых месяцев этого года период их продажи увеличился на 14,5% год к году, до 2 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 июля).

С июля 2025 года по июль 2026 года число участников оборота ветпрепаратов (производители, импортеры, опт, розница, ветеринарные клиники, сельхозпроизводители), зарегистрированных в системе ЦРПТ (оператор «Честного знака»), выросло на 70%, до 19 тыс. По данным ЦРПТ, в январе—июне 2026 года в оборот было введено 91 млн ветпрепаратов, из них 72,7% — российского производства.

В последние годы в России существенно выросли требования к обращению ветеринарных препаратов и кормов. Участникам рынка важно не только соблюдать условия хранения и перевозки, но и выполнять требования по прослеживаемости и работе с государственными информационными системами, поясняет исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев. Особенно актуальным это становится в связи с внедрением поэкземплярного учета ветеринарных препаратов и кормов, что требует развития логистических процессов и цифровой инфраструктуры.

Рынок ветеринарной продукции сейчас проходит тот же этап развития, который фармацевтическая отрасль уже прошла несколько лет назад, считают в NC Logistic. Именно поэтому растет спрос на специализированных логистических операторов, способных обеспечить не только хранение и перевозку, но и полное соответствие действующим регуляторным требованиям. Как отметили в компании, сейчас такие услуги требуются небольшим и средним участникам рынка, для которых создание собственной лицензированной инфраструктуры экономически нецелесообразно.

Основной сложностью при доставке ветеринарных препаратов является соблюдение условий транспортировки, в частности температурного режима, поясняет Ирина Головченко. Для большинства вакцин, сывороток, антибиотиков требуется от +2 до +8°C, для замороженной продукции и биоматериалы — -18°C и ниже. При этом быстрая доставка автотранспортом из Юго-Восточной Азии значительно влияет на конечную стоимость, заключает госпожа Головченко.

Алина Мигачёва