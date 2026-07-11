Рейс из Сочи в Самару задерживается на 11 часов

Пассажиры рейса из Сочи в Самару вынуждены 11 часов ждать отправления самолета. Изначально прибытие было назначено на 14:50 в субботу, но его перенесли на 01:50 (MSK+1) в воскресенье. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего в Сочи задержан вылет 17 рейсов. По данным аэропорта Курумоч, в Самару с опозданием прибудут еще один самолет из Сочи, а также рейсы из Нижневартовска и Краснодара.

Ранее в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Сейчас аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов