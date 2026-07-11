Депутат Госдумы попросил Минэнерго увеличить поставки топлива на АЗС Ульяновской области

Депутат Государственной думы Сергей Морозов направил в Министерство энергетики РФ и в нефтяные компании обращение с просьбой увеличить объемы поставок и суточные лимиты топлива для розничной продажи на автозаправочных станциях Ульяновской области. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Важно понимать: речь идет не только о наличии топлива как такового, но и о возможности обеспечить нормальную работу АЗС, чтобы большее количество автомобилей могло получать необходимый объем топлива, чтобы сокращались очереди и станции могли работать в полноценном режиме»,— говорится в сообщении.

Основанием для обращения Сергея Морозова стали недостаточные объемы поставок на работающие АЗС в регионе. Депутат Госдумы отметил, что к нему поступает много обращений от жителей Ульяновской области на тему очередей и нехватки автомобильного топлива на заправках.

Георгий Портнов