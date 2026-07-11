В Златоусте ликвидируют последствия прошедшего шторма

Восстановительные работы идут в Златоусте после прошедшего накануне вечером сильного шторма. По поручению губернатора Челябинской области на место выехали министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга и исполняющий обязанности министра ЖКХ Челябинской области Андрей Кузнецов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Часть задач по восстановлению городской инфраструктуры уже выполнена, сообщили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, на основных дорогах города устранены завалы, убраны с проезжей части упавшие деревья, восстановлено движение, работают автобусные линии и такси. Трамвайное движение пока не восстановлено из-за множественных порывов контактной сети.

Ремонтные бригады восстанавливают кровли и вентиляционные шахты в 10 многоквартирных домах, идет ремонт пострадавших котельных, сегодня завершат работы на двух магистральных трубопроводах горячего водоснабжения.

По информации компании «Россети Урал», в восстановлении электроснабжения задействовано 9 бригад, 34 специалиста и 11 единиц техники, работы планируется завершить сегодня.

Накануне вечером Златоуст пострадал от сильнейшего шторма, прошедшего через город и серьезно повредившего инженерную и транспортную инфраструктуру муниципалитета.