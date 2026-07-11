СК возбудил дела после двух случаев наезда на электросамокатах на пешеходов
СУ СКР по Удмуртии возбудил два уголовных дела после распространения в СМИ информации о травмировании 49-летней и 13-летней ижевчанок после наезда электросамокатов. Следственные действия проводятся по статье о нарушении правил безопасной работы транспорта (ст. 268 УК).
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
9 июля 17-летний водитель кикшерингового самоката сбил 49-летнюю женщину на улице Милиционной. В этот же день на улице Гагарина от столкновения с электросамокатом пострадала 13-летняя местная жительница. С полученными травмами девочка госпитализирована.
Следователи устанавливают обстоятельства указанных инцидентов.