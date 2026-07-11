Гибель туристки в Прикамье признана несчастным случаем

В следственном управлении СУ СКР по Пермскому краю вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели туристки в результате падения с камня «Желтый» в Лысьвенском округе. Такое решение принято на основании ч. 1 ст. 24 УПК РФ «в связи с отсутствием события преступления», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В ходе проверки было установлено, что 3 июля две женщины поднялись на камень «Желтый», чтобы сфотографироваться. 45-летняя женщина сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы. Впоследствии она была госпитализирована.