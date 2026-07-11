Спрос на детских тренеров по футболу вырос в Челябинской области на 45%

На фоне проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу в Челябинской области на 45% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на детских тренеров по этому виду спорта, сообщает пресс-служба платформы объявлений Avito, ссылаясь на собственные данные компании.

Причина роста спроса — желание детей, посмотревших матчи чемпионата, научиться играть в футбол.

По данным платформы, часовая индивидуальная тренировка с тренером по футболу обходится родителям в среднем в 2,5 тыс. руб., аренда полноразмерного футбольного поля – от 5 до 10 тыс. руб. в час, мини-футбольного поля или зала — примерно 2 тыс. руб. в час.

Дмитрий Моргулес