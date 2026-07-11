В Красноярском крае 14 вагонов с углем сошли с рельсов

С рельсов сошли 14 груженных углем вагонов с последующим опрокидыванием на станции Стайная Красноярской железной дороги. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел около 2 часов ночи по местному времени. В результате ЧП допущены задержки в движении пассажирских и грузовых поездов. Ведутся восстановительные работы. Иланской транспортной прокуратурой организована проверка.

Красноярская железная дорога (КрасЖД) в своем Telegram-канале сообщила о том, что железнодорожники убрали с путей часть вагонов. На месте работают более 200 человек, задействованы три восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники. Уточняется, что по окончании уборки необходимо будет восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, а также устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети.

Движение поездов через станцию Стайная временно приостановлено. Пассажирские поезда направлены по Красноярской железной дороге в обход участка Иланская-Решоты, через станцию Саянская. Пассажиров доставят на станцию Уяр, где они смогут пересесть на свои поезда.

Александра Стрелкова