Появились подробности обысков во время собрания нацболов в Самаре

Стали известны подробности обысков во время собрания представителей незарегистрированной на территории России политической партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» в Самаре. По данным источника в правоохранительных органах, 4 июля в ходе визита на мероприятие силовики обнаружили листовки, значки, плакаты и футболки с экстремистской символикой, а также печатные издания газеты издательства «Лимонка» (запрещено в РФ, материалы признаны экстремистскими).

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Правоохранители задержали 11 человек, в том числе организатора из Москвы. В числе участников мероприятия был помощник депутата Самарской губернской думы от КПРФ.

Часть задержанных признали виновными в совершении административных правонарушений по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

Евгений Чернов