Форум «Дикоросы», фотовыставка «Другое измерение» и мюзикл «Notre Dame de Paris»

Что ждет гостей в последний день форума «Дикоросы», когда откроется выставка «Другое измерение», собравшая более 80 работ итальянских фотографов, и где покажут мюзикл «Notre Dame de Paris».

11 июля (суббота)

В кинотеатре «Победа» покажут картину «Асфальтовые джунгли» с Мэрилин Монро в главной роли. Этот фильм стал первой крупной ролью актрисы, после которой на нее всерьез обратили внимание. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро. Начало в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На Михайловской набережной пройдет гастротуристический фестиваль «В Сибири — есть». Гостей фестиваля ожидают дегустация сыра, конкурс-премия «Сибирь гастрономическая», всесибирский съезд шеф-поваров и рестораторов, кулинарная летопись Сибири, интерактивный туристический маршрут на открытом ландшафте, а также установка гастрономического рекорда: шеф-повара приготовят 500 л крапивника с судаком. В завершение пройдет парад участников карнавального заплыва на сапбордах. Начало в 10:00.

12 июля (воскресенье)

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В этот день состоится последний день форума «Дикоросы» на Михайловской набережной. В 9:00 пройдет открытый кубок бариста и чайных мастеров, с 10:00 до 19:00 будут доступны фестивальные площадки. С 11:00 до 12:00 — большое сибирское чаепитие, с 15:00 до 17:00 пройдут кулинарные состязания профессионалов «Лучший мастер сибирской кухни». В 19:30 на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля — кавер-группа «Айвазовский оркестр».

13 июля (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рябчиков Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Рябчиков Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ЦК 19 откроется фотовыставка ««Другое измерение» в рамках XIV международного фестиваля современной фотографии имени Андрея Мартынова. В экспозиции представлено 85 работ. В этом году фестиваль получил название «Afterimage» («Послеобраз»), которое отсылает к феномену остаточного изображения, сохраняющегося на сетчатке глаза после того, как источник света погас. Выставка объединяет работы итальянских фотографов, каждый из которых обращается к образу Андрея Мартынова — куратора, фотографа и друга, чья жизнь и творчество стали связующим звеном между Россией и Италией. Начало в 12:00.

14 июля (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Князев Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Князев Андрей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет «Джазовое барбекю». На площадке на свежем воздухе выступит джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» под управлением Сергея Грешеновича. Начало в 19:00.

15 июля (среда)

Еще одно мероприятие в Новосибирской государственной филармонии — вечер джазовой и танцевальной музыки. В концертной программе заявлены: свинг, блюз, латина, рок-н-ролл и даже танго в исполнении биг-бэнда Владимира Толкачева. Начало в 19:00.

16 июля (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив мюзикла Нотр-Дам де Пари / Notre-Dame de Paris Фото: архив мюзикла Нотр-Дам де Пари / Notre-Dame de Paris

В киноконцертном комплексе имени Маяковского театр «Седьмое утро» представит мюзикл «Notre Dame de Paris». Автор либретто на русском языке — Юлий Ким. Действие разыграют в двух актах. Начало в 19:00.

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В кино-кафе «Премьера» выступит поп-рок-группа «Сегодняночью». Ее основал в 1999 году в Санкт-Петербурге гитарист Никита Козлов — сын рок-музыканта Владимира Козлова. Стиль коллектива описывают как смесь брит-попа, поп-рока и рок-н-ролла. Первый альбом музыканты выпустили в 2002 году. В 2010 году группа записала саундтрек к сериалу «Как я встретил вашу маму» для телеканала СТС. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).

17 июля (пятница)

В «Белой галерее» в рамках мероприятия «Мэрилин Монро. Портрет» пройдет лекция «Монро и Миллер: любовь под прицелом ФБР». Мэрилин Монро всю жизнь сопротивлялась тесным рамкам глянцевого голливудского имиджа. Ее путь к сложным, драматическим ролям оказался неразрывно связан с Артуром Миллером — драматургом, чьи левые политические взгляды сделали его одной из главных мишеней американских спецслужб в эпоху маккартизма. Лектор Андрей Митин расскажет об изнанке этого сложного союза. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова