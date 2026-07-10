Мониторинг цен на топливо в Черноземье

Согласно еженедельной сводке Росстата, за период с 30 июня по 6 июля дизельное топливо сильнее всего подорожало в Воронежской области — на 4,8%, до 90,83 руб. за литр (неделей ранее — 86,66 руб.). В Курской области рост составил 4% (до 83,56 руб. с 80,36 руб.), в Тамбовской — 1,6% (до 91,16 руб. с 89,70 руб.), в Орловской — 1% (до 77 руб. с 76,25 руб.), в Белгородской — 0,2% (до 76,86 руб. с 76,70 руб.), в Липецкой — 0,2% (до 83,09 руб. с 82,91 руб.).

Бензин АИ-92 также сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 5,1%, до 81,29 руб. за литр (неделей ранее — 77,33 руб.). В Курской области цена выросла на 4,5% (до 72,17 руб. с 69,03 руб.), в Липецкой — на 1,7% (до 68,68 руб. с 67,55 руб.), в Тамбовской — на 1,5% (до 78,06 руб. с 76,88 руб.), в Орловской — на 1,2% (до 65,39 руб. с 64,64 руб.), в Белгородской — на 0,5% (до 66,86 руб. с 66,52 руб.).

Бензин АИ-95 сильнее всего в макрорегионе подорожал в Курской области — на 6%, до 79,30 руб. за литр (неделей ранее — 74,79 руб.). В Воронежской области рост составил 5,2% (до 88,32 руб. с 83,98 руб.), в Тамбовской — 1,1% (до 81,27 руб. с 80,35 руб.), в Орловской — 1,1% (до 70,90 руб. с 70,11 руб.), в Белгородской — 0,7% (до 72,40 руб. с 71,91 руб.), в Липецкой — 0,3% (до 76,41 руб. с 76,21 руб.).

Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал снова в Воронежской области — на 4,6%, до 106,52 руб. за литр (неделей ранее — 101,84 руб.). В Курской области рост составил 3,1% (до 99,72 руб. с 96,71 руб.), в Орловской — 0,4% (до 96,74 руб. с 96,33 руб.), в Белгородской — 0,2% (до 94,74 руб. с 94,56 руб.), в Липецкой — 0,1% (до 95,91 руб. с 95,81 руб.). В Тамбовской области цена, по оценке официальной статистики, не изменилась и составила 94,55 руб. за литр.