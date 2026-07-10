На нижегородской ГК «Р-Флот» заложили четыре речных судна

В Богородском округе Нижегородской области на производственной площадке судостроительной группы «Р-Флот» состоялась закладка четырех судов: нефтесборщика проекта ROS2406, несамоходной баржи-площадки проекта RBD2808, буксира-толкача проекта RPT2507 и несамоходной трюмной баржи проекта RHB2007NS. Церемонию приурочили к 20-летию предприятия, сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Р-Флот» Фото: ГК «Р-Флот»

Судно-нефтесборщик предназначено для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях крупных водохранилищ и озер, строится для самарского АО «Транснефть-Приволга». Длина судна — 23,2 м, ширина — 6 м, осадка — 1,85 м, мощность — 962 л.с., скорость хода — 12 узлов.

Буксир-толкач длиной 24,8 м и шириной 7 м с высотой борта 2 м и мощностью 600 л. с., обеспечивающей скорость хода в 10 узлов, предназначен для буксировки и толкания судов и плавучих объектов всех типов. Конечный заказчик — нижегородская компания «Водолет».

Несамоходная баржа-площадка — судно для перевозки грузов, техники и оборудования. Баржа длиной 26 м и шириной 7,4 м с осадкой 0,8 м, водоизмещением 145 т и грузоподъемностью 100 т предназначена для спокойного речного плавания и строится для казанского АО «Транснефть-Прикамье».

Открытая несамоходная трюмная баржа (шаланда) предназначена для перевозки минерально-строительных материалов: песка, гравия, щебня. Судно грузоподъемностью до 90 т имеет длину 19,4 м, ширину — 6,8 м, высоту борта — 1,5 м, осадку — 1 м и водоизмещение 118,5 т. Конечный заказчик — «Водолет».

Людмила Аристова