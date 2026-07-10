Самая протяженная набережная на Волге открылась в Саратове
Протяженность набережной в Саратове достигла 8 км. Об этом сообщил канал «Володин Саратов».
Фото: канал «Володин Саратов» в MAX
Этот показатель стал максимальным среди городов Поволжья. Новый участок, соединяющий часть у моста и пляж в Затоне, открылся при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, написал в своем канале губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, событие стало большим этапом развития Саратова. «Единая, благоустроенная и доступная береговая линия, которая обязательно должна быть в городе на Волге», — резюмировал господин Бусаргин.