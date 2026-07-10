Самая протяженная набережная на Волге открылась в Саратове

Протяженность набережной в Саратове достигла 8 км. Об этом сообщил канал «Володин Саратов».

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Этот показатель стал максимальным среди городов Поволжья. Новый участок, соединяющий часть у моста и пляж в Затоне, открылся при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, написал в своем канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, событие стало большим этапом развития Саратова. «Единая, благоустроенная и доступная береговая линия, которая обязательно должна быть в городе на Волге», — резюмировал господин Бусаргин.

Нина Шевченко