С вице-спикера сорвали статус

Президиум регионального политсовета «Единой России» (ЕР) единогласно решил исключить зампредседателя Самарской губернской думы Александра Милеева из партии, сообщил секретарь ячейки, губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, депутат «обманным путем получил удостоверение ветерана специальной военной операции», что подтвердила комиссия Министерства обороны. О наличии у господина Милеева такого статуса стало известно на праймериз: вице-спикер претендовал на выдвижение в Госдуму и региональный парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Об исключении Александра Милеева из ЕР Вячеслав Федорищев сообщил вечером 9 июля. Как отметил губернатор, решение было принято на заседании перед вторым этапом конференции регионального отделения ЕР, на которой делегаты выдвинули список кандидатов в депутаты Самарской губернской думы восьмого созыва. «Напомню, что он, как теперь уже подтвердила комиссия Министерства обороны РФ, обманным путем получил удостоверение ветерана специальной военной операции. Пытался им воспользоваться на внутрипартийном предварительном голосовании, чтобы получить привилегии. Проведенная проверка подтвердила, что справка недействительна. Александр Милеев присвоил себе то, что завоевывают в бою»,— написал Вячеслав Федорищев о бывшем однопартийце.

О том, что у Александра Милеева есть статус участника СВО, выяснилось в мае этого года после регистрации на сайте предварительного голосования ЕР. Ветеранам полагались дополнительные 25% голосов к результату. В карточке кандидата было указано, что Александр Милеев награжден двумя медалями Минобороны: «Участнику военной операции в Сирии» (2016) и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» (2025). Вскоре после старта праймериз Вячеслав Федорищев заявил, что ему неизвестно о длительном отсутствии депутата из-за участия в боевых действиях, и инициировал проверку документов Александра Милеева и других кандидатов, зарегистрировавшихся на предварительное голосование как участники СВО.

Александр Милеев являлся единороссом с 20-летним стажем. В советское время он был чемпионом мира и многократным чемпионом РСФСР по гребле на байдарках и каноэ. Заслуженный тренер, кандидат педагогических наук. В 2011 году впервые избрался депутатом Самарской губернской думы. С 2021 года занимает пост заместителя председателя.

В результате проверки удостоверение ветерана СВО Александра Милеева было аннулировано, а вопрос о соответствии кандидата передан в комитет по этике ЦИК партии. Господин Милеев рассчитывал стать кандидатом и в региональный парламент (Кировский округ), и в Госдуму (Красноглинский), однако оба голосования проиграл. В первом случае победил замгендиректора ООО «КВ Холдинг», бывший депутат Самарской губернской думы от КПРФ Константин Ряднов. На думской гонке лидером стал Герой России и ведущий инженер ПАО «Уралкалий» Денис Портнягин.

После завершения предварительного голосования Александр Милеев заявил, что против него «была инициирована целенаправленная информационная кампания по дискредитации, содержащая недостоверные сведения». По словам депутата, его настойчиво «просили» снять свою кандидатуру. «В рамках предварительного голосования мне выдвигались обвинения в подаче недостоверных документов. По факту же был представлен документ Министерства обороны Российской Федерации, подтверждающий участие в Специальной военной операции, выданный в установленном порядке. После проверки всех данных региональный исполнительный комитет партии, согласно положению о предварительном голосовании, добавил соответствующую отметку на мою страницу кандидата»,— сообщил парламентарий.

Александр Милеев публично пока не отреагировал на исключения из партии. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Волга» он отказался комментировать ситуацию и предложил поговорить, когда «время пройдет».

По мнению политолога Константина Калачева, после аннулирования удостоверения участника боевых действий «другого решения и быть не могло». «Насколько я понимаю, речь идет не о подделке документов, а о получении удостоверения без достаточных на то оснований. Документ был использован на праймериз для получения преимущества в виде дополнительных процентов, что отягчает ситуацию. Я его оправдывать не буду»,— сказал Константин Калачев.

Сабрина Самедова, Самара